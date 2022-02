Crisi Tottenham, Conte ko con Bentancur e Kulusevski in campo

INGHILTERRA - Terza sconfitta consecutiva in Premier League per il Tottenham di Conte che cade ancora in campionato, aprendo il primo periodo di crisi della sua gestione. Lo scontro diretto con il Wolverhampton per rincorrere un posto in Europa va alla squadra di Bruno Lage che si impone in trasferta e scavalca proprio gli Spurs in classifica (37 a 36, ma il Wolverhampton ha una gara in più). Negli Spurs parte titolare per la prima volta Bentancur, Kulusevski invece inizialmente in panchina. Al 6' Raul Jimenez sblocca e al 18' Dendoncker raddoppia sfruttando il rimpallo sul palo. Conte non aspetta e al 28' inserisce anche Kulusevski, che però non incide e il risultato non cambia.