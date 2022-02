Premier, lo United ritrova la vittoria. Primo gol del 2022 per Ronaldo

MANCHESTER (REGNO UNITO) - Cristiano Ronaldo, al settimo tentativo, firma il primo gol del 2022. Il Manchester United batte 2-0 il Brighton e ritrova la vittoria dopo due pareggi consecutivi. Grazie a questi tre punti i Red Devils scavalcano il West Ham e salgono in quarta posizione a quota 43 punti. Si ferma a sette, invece, la striscia di risultati utili consecutivi in Premier degli ospiti.

Cristiano Ronaldo, digiuno finito

Rangnick concede un pò di riposo a Pogba e lancia Elanga dal 1'. E' il Brighton ad avere la prima occasione con Moder che spara addosso a De Gea. Un minuto dopo Ronaldo di tacco inventa per Sancho ma l'ex Dortmund si fa ipnotizzare da Sanchez. Al 39' parata mostruosa di De Gea su un colpo di testa di Moder. Un minuto dopo ancora pericoloso il Brighton con un piattone di Bissouma che esce fuori di poco. Al 51' Cristiano Ronaldo si accende. Salta secco un avversario e scarica un bolide di destro dal limite dell'area di rigore che fredda Sanchez. Un minuto dopo il Brighton perde una palla sanguinosa e Fred viene atterrato da Dunk. Il direttore di gara inizialmente estrae il cartellino giallo ma cambia decisione ed espelle il numero 5 degli ospiti dopo aver rivisto le immagini al VAR. Al 66' Ronaldo va vicino alla doppietta con un colpo di testa ma Sanchez compie un miracolo e alza la palla in corner. Cinque minuti dopo assist dell'ex Juve per Bruno Fernandes che spara addosso all'estremo difensore del Brighton. Al 75' Ronaldo sfiora nuovamente la doppietta con un colpo di testa che esce di un soffio. Tre minuti dopo brivido per lo United con una conclusione dalla distanza di Moder che centra in pieno la traversa. Nel finale Pogba, entrato al 73', fa partire in contropiede Bruno Fernandes. L'ex di Sampdoria e Udinese, solo davanti a Sancheza, firma il 2-0.

