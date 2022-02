United, Ronaldo suona la carica: "Non molla nessuno"

MANCHESTER (Inghilterra) - Cristiano Ronaldo ed il Manchester United sono stati i protagonisti del martedì di Premier League. Infatti nel successo per 2-0 contro il Brighton nel recupero del 18° turno il portoghese ha trovato il 1° gol del 2022 (non segnava dal 30 dicembre 2021). Vittoria importante per i Red Devils in chiave lotta Champions League visto che adesso sono al 4° posto (43 punti), un successo che carica l'ambiente e lo stesso Cr7 che su Instagram ha voluto mandare un messaggio ai tifosi e non solo: "Di nuovo in pista! Nessuno si arrende e c'è solo un modo per rimettersi in carreggiata: duro lavoro, lavoro di squadra, lavoro serio. Tutto il resto è solo rumore. Andiamo Diavoli!"