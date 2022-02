Southampton, quanti gol nel finale: ecco come Hasenhuttl ha battuto Conte

SOUTHAMPTON (Regno Unito) - L'ottimo campionato del Southampton , decimo in Premier League con 29 punti, è frutto anche degli arrembanti finali di partita disputati dalla squadra di Hasenhuttl : dimostrazione palese di questa peculiarità dei Saints è l'ultimo match di campionato vinto per 3-2 in rimonta contro il Tottenham di Antonio Conte grazie ai gol di Elyounoussi all'80' e di Adams all'82'. Il sito web sportivo "The Athletic" sostiene di aver scoperto il "trucco" dell'allenatore austriaco.

Southampton, il segreto di Hasenhuttl per i rush finali

L'analis di The Athletic rivela che un giocatore dei Saints si è accasciato a terra e ha ricevuto cure tra il 60 ° e il 70 ° minuto in 14 delle 24 partite di Premier League. Ogni volta, durante le brevi interruzione del gioco, i calciatori consumano gel energetici mentre riprendono brevemente fiato. Il sito sottolinea comunque come non ci sia alcuna prova che il Southampton finga infortuni per causare deliberatamente un arresto del gioco. Si ritiene che i gel aiutino la resistenza dei giocatori, con risultati che entrano in azione circa dieci minuti dopo il consumo. Ciò significa che i calciatori dei Saints ricevono una spinta di energia per le fasi finali delle partite. Il Southampton gioca uno stile di calcio verticale, veloce, dinamico, che consuma molte energia. Solitamente è un attaccante che richiede di ricevere cure, il più delle volte Adam Armstrong. La scorsa settimana contro il Tottenham è stato Che Adams al 63 ° minuto, prima che Armando Broja ricevesse anche un lungo trattamento dei medici subito dopo il gol di Son Heung-Min al 70° minuto che ha portato il Tottenham sul momentaneo 2-1. I Saints si sono poi rivitalizzati nelle fasi finali, con i colpi di testa di Mohamed Elyounoussi e Che Adams che hanno regalato alla squadra di Hasenhuttl i tre i punti. L'ex fisioterapista dei Wolves Phil Hayward ha detto a The Athletic: "Sono sicuro che questa tattica sia stata raccomandata dai medici dello sport, e Hasenhuttl gli ha dato il via libera".