Manchester United, Bruno Fernandes si schiera con Ronaldo

MANCHESTER (Inghilterra) - Due diverse fazioni, spogliatoio spaccato. Questa la fotografia attuale - secondo i media britannici - del Manchester United, con il gruppo diviso tra chi sostiene Maguire e chi invece Ronaldo . Alla base della divisione ci sarebbe la scelta di Rangnick di affidare sempre più potere dentro lo spogliatoio a Cristiano , tanto da eleggerlo punto di riferimento per i più giovani. Una decisione che non avrebbe reso particolarmente felice il capitano Harry Maguire, il quale avrebbe percepito come minata la sua autorità, preoccupandosi anche per un possibile cambio nelle gerarchie riguardo la fascia che indossa.

Bruno Fernandes, post pro-Ronaldo

I rumors d'Oltremanica parlano pure di una "cricca portoghese" dentro la fazione del cinque volte Pallone d'Oro e a testimoniare indirettamente i pensieri maliziosi ci ha pensato l'ultimo post su Instagram di Bruno Fernandes. Il centrocampista lusitano ha infatti pubblicato una foto in cui è tra Bailly e Varane al campo di allenamento, allegando questa didascalia: "In mezzo a questi due mi sento davvero al sicuro". Molti hanno interpretato questa immagine con i due difensori come un modo per escludere Maguire e di conseguenza esprimere la propria preferenza per il connazionale Cristiano Ronaldo.