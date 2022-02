Kulusevski: "Juve, ho sofferto negli ultimi mesi. Conte è fantastico"

LONDRA (INGHILTERRA) - “Ho sofferto tanto negli ultimi mesi, non mi sono mai sentito me stesso. Giocare la prima partita da titolare in Premier così è un’emozione indescrivibile. Avevo bisogno di giocare senza pensieri. Abbiamo sofferto ma il gol all’inizio ci ha aiutato”. Lo ha dichiarato, a 'Sky Sport', Dejan Kulusevski parlando dei difficili mesi trascorsi alla Juventus e della vittoria del Tottenham contro il Manchester City .

Le parole di Kulusevski

Lo svedese ha poi aggiunto: “Con Conte mi trovo benissimo. È una situazione bellissima, lui vuole solo vincere e se non vince non è contento. Si lavora davvero bene e non c’è bisogno di altro, non ci sono segreti: devi fare quello che ti dice il mister e va tutto bene. Un saluto alla Juve? Voglio un gran bene a tutti i miei ex compagni, auguro loro il meglio”.