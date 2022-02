City, disavventura per Foden: aggredito con la madre in un locale

MANCHESTER (Inghilterra) - Il ko interno di ieri del Manchester City contro il Tottenham di Antonio Conte (3-2), non ha avuto conseguenze pesanti puramente a livello calcistico. Pur essendoci ancora numerose dinamiche da chiarire - per comprendere se ci sia o meno un nesso effettivo con l'accaduto - un gruppo di uomini ha assalito Phil Foden e la madre all'interno di un night club di Manchester. In un video pubblicato dalla pagina Twitter 'London & UK Crime', poi diffusosi rapidamente nel web, si vede il calciatore nascondersi in una stanza, protetto da sua madre. Poi, quando quest'ultima viene colpita, anche il centrocampista inglese interviene nella rissa, aiutato da altre persone.