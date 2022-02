Mirror: "Bielsa lascerà il Leeds a fine stagione"

LEEDS (REGNO UNITO) - Marcelo Bielsa è arrivato al capolinea della sua avventura inglese. Secondo quanto riporta il Mirror, il tecnico argentino lascerà il Leeds al termine di questa stagione. Dopo quattro stagioni (un record per lui) non rinnoverà il suo contratto e lascerà la Premier. Alla base della scelta, secondo il tabloid inglese, ci sarebbe una mancanza di entusiasmo e di stimoli: "Nessuno può restare a questi livelli se non garantisce il 100% di impegno ed entusiasmo", ha dichiarato nei giorni scorsi.

Bielsa punta a salvare il Leeds

Bielsa ha riportato il Leeds in Premier dopo ben sedici anni, ma in questa stagione sta lottando per non retrocedere. Nell'ultimo turno è stato battuto 4-2 in casa dallo United di Cristiano Ronaldo. Il suo obiettivo è salvare il club, poi inizierà a guardarsi intorno per una nuova avventura.