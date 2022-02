Chelsea, Tuchel: "Lukaku è sotto i riflettori e noi lo proteggeremo"

"C'è una storia di attaccanti che hanno faticato un po' al Chelsea. Non è il posto più facile al mondo per loro". Così Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita che si disputerà martedì 22 febbraio contro il Lille in Champions League, a proposito delle difficoltà che sta attraversando Romelu Lukaku. "Cosa posso fare? Non lo so", ha detto il tecnico tedesco che a proposito dei soli 7 palloni toccati dal belga nell'ultima gara di campionato ha detto: "I dati disponibili parlano chiaro, quindi non è stato coinvolto nel nostro gioco. A volte è così, gli attaccanti perdono fiducia in se stessi se faticano un po' a trovare lo spazio e a mettersi in gioco contro una squadra difensiva". "Ovviamente non è quello che vogliamo o quello che vuole Romelu, ma non è nemmeno il momento di ridere e fare battute su di lui. È sotto i riflettori e noi lo proteggeremo", ha concluso Tuchel.