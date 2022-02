Conte contro Guardiola, la risposta piccata dopo City-Tottenham

LONDRA (Inghilterra) - "Contropiede? Probabilmente no..". Diretto, senza troppe parole, Antonio Conte replica così a Pep Guardiola. Dopo la vittoria in Premier League con il suo Tottenham, capace di passare nei minuti finali all'Etihad sul campo della capolista Manchester City, il tecnico ex Juve e Inter non sembra aver condiviso in pieno l'analisi post-match di Guardiola che aveva definito gli Spurs come una squadra di contropiedisti. Dopo il silenzio, Conte ha scelto i social, con un post ironico apparso sul suo profilo Instagram, per rispondere alle parole dello spagnolo. Il tecnico italiano ha voluto replicare pubblicando un video dei tre gol della sua squadra, accompagnata dall'eloquente didascalia, con tanto di faccine sorridenti.