Brentford, Eriksen sta tornando: due assist in amichevole

Christian Eriksen sta tornando. Il danese, ex Inter, neo centrocampista del Brentford, lunedì 21 febbraio ha realizzato due assist nell'amichevole giocata dal team londinese contro una selezione dei Glasgow Rangers (terminata per la cronaca 2-2). Eriksen è rimasto in campo per quasi 80 minuti, prima di essere sostituito. Il 30enne danese è tornato all'attività agonistica a distanza di sette mesi dal malore accusato durante il match fra la sua Nazionale e la Finlandia, con conseguente intervento chirurgico per impiantare un defibrillatore cardiaco. Adesso spera in una imminente convocazione, magari già per la gara casalinga di Premier League del suo Brentford contro il Newcastle, in programma sabato 26 febbraio.