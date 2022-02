Conte, retroscena su Paratici: "Quando era alla Juve provò a danneggiarmi"

"Quando ero all'Inter mi sono scontrato con Paratici sul mercato per Kulusevski e Lukaku". In un'intervista rilasciata a Standard Sport, Antonio Conte rivela di essersi battuto con l'attuale amministratore delegato del Tottenham in diverse operazioni di calciomercato. Conte confessa di aver cercato di portare a Milano Kulusevski, ma di essersi arreso di fronte alla netta chiusura di Paratici . "Il suo rifiuto non era tanto per rinforzare la Juventus, quanto per danneggiare me", confessa Conte, che poi ha parlato anche del passaggio di Lukaku dal Chelsea all'Inter l'estate del 2019. "Paratici sapeva quanto mi piacesse e provò a portarlo alla Juventus, che in quel momento sul mercato era più forte dell'Inter".

Conte: "Kulusevski e Bentancur due buoni acquisti"

Oggi i due sono tornati a lavorare insieme per il Tottenham e hanno chiuso, proprio con la Juventus, il passaggio di Kulusevski in Inghilterra. "Stupito per il suo gol contro il Manchester City? Assolutamente no. So quanto vale. Giocare nel campionato inglese non è facile per nessuno. E' il campionato più competitivo e difficile. Chi gioca qui può andare a giocare ovunque, ma non tutti quelli che giocano altrove possono affermarsi in Premier. Bentancur e Kulusevski - conclude Conte - sono due buoni acquisti, due elementi di prospettiva, ma già pronti a darci una mano".