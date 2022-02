Pépé entra e segna, poi Lacazette: l'Arsenal ribalta i Wolves nel finale

LONDRA (Regno Unito) - Termina 2-1 la sfida tra Arsenal e Wolverhampton, valida per il recupero della 20ª giornata di Premier League e rinviata lo scorso dicembre a causa dei numerosi casi di Coronavirus. All'Emirates Stadium di Londra, dopo il vantaggio ospite del sudcoreano Hwang Hee-Chan dopo soli 10' di gioco, a salvare i padroni di casa di Arteta, è l'ex obiettivo del Napoli Pépé ad otto giri di lancetta dal triplice fischio finale dell'arbitro, undici dopo il suo ingresso in campo al posto dell'italo-brasiliano Martinelli. Al 95', poi, il clamoroso sorpasso firmato Lacazette. In classifica, i Gunners salgono al quinto posto con 45 punti conquistati in 24 partite, +3 sul West Ham sesto e -1 dallo United di Cristiano Ronaldo, Cavani e Pogba quarto, con due gare in meno rispetto ad entrambe; i Wolves, invece, restano al settimo posto a quota 41 in 25 match sin qui disputati.