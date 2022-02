Ucraina, Tuchel: "Abramovich? Preoccupati dall'incertezza"

"Non possiamo pretendere che questo non sia un tema. La situazione per tutti qui è orribile. Nessuno se lo aspettava, è davvero irreale. Sta annebbiando le nostre menti e il nostro entusiasmo in vista della finale". Così Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, alla vigilia della finale di Carabao Cup contro il Liverpool prevista domenica 27 febbraio, commentando la situazione relativa al patron dei blues, Roman Abramovich, per quanto concerne il conflitto tra Russia e Ucraina. "Questa situazione porta incertezza, soprattutto alle persone maggiormente coinvolte - ha spiegato Tuchel -. C'è molta incertezza attorno alla situazione del nostro club, non ha molto senso che io ne parli adesso. Siamo consapevoli di tutto ma non abbiamo molte informazioni in più di voi giornalisti e non credo che sia giusto per squadra e staff pensare alla politica. Detto questo non vorrei commentare fin quando non ci sarà una decisione in merito. Tutto questo ci distrae e ci preoccupa e posso capire le critiche, ma chiedo anche di capire me come allenatore e i giocatori".