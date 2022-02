Kulusevski lancia il Tottenham, Conte torna a vincere: poker al Leeds

LEEDS (Inghilterra) - Grazie ad un primo tempo sontuoso, il Tottenham di Antonio Conte torna a vincere superando con un sonoro 4-0 il Leeds, ad Elland Road, nel 27° turno di Premier League. Gli Spurs si rilanciano in chiave Champions salendo a -4 dal quarto posto dello United, crisi nera per Bielsa che resta a +3 dalla zona retrocessione. Partenza lampo degli ospiti che passano al 10' con Doherty, per poi raddoppiare al quarto d'oro con l'invenzione di Kulusevski che si libera di due difensori e sorprende il portiere avversario sul primo palo. Prima della mezz'ora c'è spazio anche per il tris con Kane che gira a rete un assist perfetto di Hojbjerg. Nella ripresa c'è spazio per qualche occasione dei padroni di casa, per un giallo per proteste diretto al tecnico italiano, e all'85' per Son che su lancio di Kane firma il poker finale.