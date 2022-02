Everton e City a sostegno dell'Ucraina: bandiere a Goodison Park

LIVERPOOL (Inghilterra) - Everton e City si uniscono in un unico messaggio e a Goodison Park entrano in campo con le bandiere dell'Ucraina per gridare: "Stop alla guerra". Le due formazioni hanno mostrato il vessilo ucraino, i Toffees l'hanno indossati sulle spalle, i Citizens un una maglietta speciale: l'obiettivo è quello di lanciare un segnale chiaro e compatto riguardo quanto sta accadendo nell'est Europa. Due i giocatori di nazionalità ucraina nelle due rose, Mykolenko per l'Everton e Zinchenko nel City: i due si sono abbracciati nel riscaldamento e al momento della manifestazione di affetto di tutto lo stadio per il loro popolo non sono riusciti a trattenere le lacrime, in particolare l'esterno di Guardiola che della nazionale Ucraina ne è stato anche capitano.