Chelsea, McGregor ci pensa: "Costa 3 miliardi? Compriamolo"

LONDRA (Inghilterra) - Se sia un reale ingresso nella trattativa o un semplice "spot pubblicitario" per esibire la propria disponibilità economica ancora non è dato sapersi, quando c'è di mezzo Conor McGregor può valere qualsiasi cosa. Sta di fatto che la stravagante stella UFC ha scaldato la piazza londinese del Chelsea alludendo a un suo possibile approdo alla guida del club inglese messo in vendita da Roman Abramovich.