Premier League solidale con l'Ucraina: stop sulla tv in Cina

PECHINO (Cina) - Stop alla trasmissione delle partite di Premier League in Cina a causa delle iniziative di solidarietà all'Ucraina, in programma nel prossimo weekend da parte del campionato inglese. Lo fa sapere la Bbc, sottolineando la storica vicinanza tra Cina e Russia e rivelando che i titolari dei diritti della Premier in territorio cinese (la piattaforma iQiyi Sports) hanno annunciato lo stop per questo fine settimana.