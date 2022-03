Chlesea, avanza Bayrak: "Sventoleremo la bandiera turca su Londra"

Si è scatenato l'interesse intorno al Chelsea . Dopo le parole di Roman Abramovich , che ha ufficializzato la volontà di cedere il pacchetto azionario del club , cominciano ad arrivare le prime dichiarazioni di interesse. Su tutte quelle del magnate turco Mushin Bayrak , che ha dichiarato di essere vicino all'accordo con l'attuale proprietario del club inglese. "Stiamo discutendo i termini dell'acquisto del Chelsea con gli avvocati di Roman Abramovic. Stiamo negoziando le firme. Presto sventoleremo la bandiera turca a Londra. I nostri legali e quelli di Roman Abramovic sono stati in contatto dal primo giorno in cui il Chelsea è entrato nel processo di vendita".

"Legali al lavoro da giorni"

Secondo Bayrak, "la trattativa è arrivata alla fine e abbiamo intenzione di firmare presto. Questa vendita è anche molto importante per la Turchia". Un suo rappresentante ha confermato: "Trattativa solida? Certo. Abbiamo inoltrato loro la nostra offerta". Il magnate è presidente del gruppo AB Holding, che ha investimenti in energia, miniere e criptovalute. I tifosi del Chelsea vivono giorni di grande attesa. Attraverso un comunicato hanno ribadito ai futuri acquirenti di "non voler partecipare a nessuna forma di Superlega". Più tranquillo il tecnico Tuchel. "Il proprietario sta vendendo un'organizzazione ben strutturata e al top. In questo momento non vedo perché dovremmo avere paura e preoccupazione. È un piacere lavorare qui".