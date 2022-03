Premier, poker del Chelsea senza Lukaku. Ok il Brentford di Eriksen

Il Chelsea continua a vincere e convincere senza Lukaku in campo. I Blues battono il Burnley 4-0 e infilano la terza vittoria consecutiva in Premier. Grazie a questo successo l'undici di Tuchel blinda la terza posizione mentre i padroni di casa non riescono a tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Il Chelsea sblocca il match solo all'inizio del secondo tempo con un bel diagonale di James. Tra il 53' e il 55' si scatena Havertz che sigla due gol prima con un colpo di testa e successivamente con un tocco a porta sguarnita su assist di James. Al 69' ci pensa Havertz a chiudere definitivamente il match. Tre punti anche per il Brentford di Eriksen che viene schierato dal 1' dal tecnico Frank. Le Bees si impongono 3-1 in casa del Norwich e ritrovano un successo che in Premier mancava dal 2 gennaio. Toney sblocca il match al 32' e successivamente il Brentford chiude il match grazie a due rigori trasformati ancora dall'attaccante inglese. Nel finale gol della bandiera dei padroni di casa con Pukki.

Leeds ko anche senza Bielsa, poker dell'Aston Villa

Poker dell'Aston Villa che si impone per 4-0 contro il Southampton. I padroni di casa sbloccano il match al 9' con una bella giocata di Watkins. Allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio con un tocco sotto porta di Douglas Luiz su assist di Coutinho. Al 52' tris dell'Aston Villa siglato proprio dal brasiliano e due minuti dopo Ings sigla il definitivo 4-0. L'addio a Bielsa e l'arrivo di Marsch non risolve i problemi in casa Leeds che cade sul campo di un Leicester ritrovato, alla sua seconda vittoria consecutiva in campionato. Gara avida di emozioni nella prima frazione, nella ripresa sono invece i Whites a trovare il primo squillo con Rodrigo, ma sono le Foxes a passare al minuto 67 con un diagonale preciso di Barnes su assist di Iheanacho. Basta questa rete ai ragazzi di Rodgers per salire in classifica a quota 33, complessa la situazione per il nuovo tecnico americano che dovrà evitare a tutti i costi la Championship ad una squadra ora 16esima, a soli 2 punti di vantaggio dalla zona retrocessione.

Vincono il Newcastle e il Crystal Palace di Vieira

Settimo risultato utile consecutivo per il Newcastle che piega per 2-1 il Brighton. Fraser sblocca il match al 12' grazie a una conclusione a porta sguarnita in seguito a un palo colpito da Murphy. Due minuti dopo i Magpies raddoppiano con un colpo di testa di Schar. Al 55' gli ospiti accorciano le distanze con un'incornata di Dunk sugli sviluppi di un corner. Vince anche il Crystal Palace di Vieira che si impone 2-0 in casa del Wolverhampton. Match deciso dalle reti di Mateta e Zaha nella prima frazione di gioco.

