Il Tottenham di Conte travolge l'Everton: due assist per Kulusevski

LONDRA - Altra vittoria nettissima per il Tottenham di Conte, che dopo il 4-0 con il Leeds travolge per 5-0 l'Everton di Lampard nella 28esima giornata di Premier League. Partita totalmente a senso unico al Hotspur Stadium, con i padroni di casa che dominano per 90 minuti facendo ciò che vogliono in campo. La partita si sblocca già al 14' con il cross di Sessegnon e lo sfortunato intervento di Keane che nel tentativo di anticipare Kane finisce invece per segnare nella propria porta. Il raddoppio arriva dopo tre minuti con un uno-due fantastico tra Son e il nuovo acquisto dalla Juventus, Kulusevski che serve un pallone perfetto al sudcoreano. Al 37' arriva il tris con il lancio lungo di Lloris per Kane che a tu per tu con Pickford non sbaglia. Primo tempo a senso unico e la ripresa segue lo stesso copione con il nuovo entrato Reguilon che segna già al 46' su assist ancora di Kulusevski. Nonostante il poker la squadra di Conte non ha intenzione di fermarsi e al 55' arriva prima la traversa di Dier, poi dopo pochi secondi Doherty recupera palla e serve Kane che con un destro al volo firma il 5-0 e la doppietta personale. La squadra di Conte sfiora più volte anche il sesto gol, con la difesa dell'Everton totalmente in balia degli attaccanti avversari. Con questo risultato il Tottenham sale al settimo posto, momentaneamente a -3 dall'Arsenal al quarto posto. Continua invece l'incubo per l'Everton che si trova a un solo punto dalla zona retrocessione.