Lo United sfida Conte: Cristiano Ronaldo si allena a parte

I Red Devils si preparano al match con il Tottenham: il fuoriclasse ex Juve resta in dubbio per un problema all'anca, tornano Cavani e Varane

09 . 03 . 2022 18:45 1 min Cristiano RonaldocavaniConte

MANCHESTER (Regno Unito) - "Cristiano Ronaldo si è allenato a parte, mentre prosegue il lavoro personalizzato per recuperare la piena forma fisica: è alle prese con un problema all'anca". In un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Manchester United informa che l'ex fuoriclasse della Juventus - protagonista di una fuga in Portogallo a poche ore dal derby poi perso 4-1 con il City - con tutta probabilità salterà anche la sfida con il Tottenham di Conte e Paratici. Nella nota si legge che il tecnico dei Red Devils Rangnick potrà invece contare su Cavani, reduce da un fastidio all'inguine che sembra smaltito, e Varane, completamente ristabilitosi dopo la positività al Covid-19. Guarda il video Cristiano Ronaldo si allena scortato dalle guardie del corpo Da non perdere CR7, è Richarlison il sostituto Ronaldo valuta l'addio Tutte le news di Premier League

