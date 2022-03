Daily Star: "Futuro Chelsea in Premier League a rischio"

LONDRA (Inghilterra) - Momento durissimo per il Chelsea e le problematiche sembrano aumentare giorno dopo giorno. Come spiegato dal Daily Star, infatti, il club è fortemente preoccupato dal fatto che le limitazioni imposte per via delle sanzioni a Roman Abramovic possano condurre addirittura a un ritiro anticipato della squadra delle competizioni in corso in questa stagione.