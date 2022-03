Liverpool, Klopp: "Giusto punire Abramovich"

LIVERPOOL (REGNO UNITO) - Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, sposa la scelta del Governo britannico che ha deciso di congelare i beni di Roman Abramovich. Tra questi anche il Chelsea. "Mi dispiace per Tuchel, che conosco bene, per i giocatori del Chelsea e per tutti quelli che lavorano nel club. Quel che è successo nel mondo - spiega l'allenatore del Liverpool - non dipende da loro. Solo un uomo in primo luogo è responsabile per tutto questo ed è Vladimir Putin".