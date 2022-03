Ufficiale: Abramovic squalificato dalla Premier League

LONDRA (Inghilterra) - Roman Abramovic non è più il presidente del Chelsea. Questa la decisione ufficiale della Premier League che, dopo essersi riunita in consiglio, ha annunciato la squalifica del patron dei Blues. Le sanzioni imposte dal governo britannico per gli oligarchi russi dopo l'invasione in Ucraina, hanno portato il massimo campionato inglese a prendere questa presa di posizione. Il club potrà comunque continuare ad allenarsi e a giocare grazie ad una deroga, ma lo stesso tecnico dei Blues, Thomas Tuchel ha ammesso che la situazione è difficile.