Ronaldo, festa social per gli 807 gol: "Orgoglioso di aver superato un'altra sfida"

MANCHESTER (Inghilterra) - Nonostante le continue voci sugli attriti con il tecnico tedesco Ralf Rangnick e sul possibile addio al Manchester United alla fine della stagione Cristiano Ronaldo ha voluto celebrare con un post sui propri account social il nuovo record raggiunto ieri sera grazie alla tripletta realizzata contro il Tottenham: "Orgoglioso di aver superato un'altra sfida diventando il miglior marcatore del mondo per club, solo 6 mesi dopo essere diventato il miglior marcatore internazionale del mondo. Nient'altro che rispetto per Romário, uno dei migliori attaccanti di tutti i tempi! Grazie a tutti i giocatori che ho incontrato durante la mia carriera, grazie a tutti i club che ho rappresentato, grazie a tutti i miei tifosi e, soprattutto, grazie alla mia splendida famiglia. Non ce l'avrei fatta senza di te!". Cristiano Ronaldo è ora diventato il miglior marcatore di tutti i tempi del calcio professionistico con 807 gol.