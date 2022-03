Chelsea, richiesta di giocare a porte chiuse in FA Cup

Altri problemi per il Chelsea. Il club di Londra non è in grado di vendere i biglietti per la partita di FA Cup in programma sabato 19 marzo in casa del Middlesbrough e chiede "con grande dispiacere" alla Football Associations di far disputare la "partita a porte chiuse per salvaguardare l'integrità delle competizioni sportive". Il club di Stamford Bridge, tramite una nota ufficiale, ha spiegato che, in seguito alle sanzioni imposte per la vicenda Abramovich, sta cercando di trovare una soluzione con le istituzioni calcistiche e governative per le ultime importanti gare della stagione, ma che al momento, "pur comprendendo le conseguenze che la richiesta avrà sul club e sui tifosi di casa, oltre che su quelli del Chelsea che avevano già acquistato tempo fa i biglietti", non c'è altra scelta.