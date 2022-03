Pogba, che paura: "Ladri in casa mentre i nostri figli dormivano"

Sono giorni da dimenticare questi per Paul Pogba. L'ex centrocampista della Juve, ora in forza al Manchester United, proprio mentre era in campo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid (è entrato al 67' al posto di Bruno Fernandes) - i Colchoneros hanno strappato il pass per i quarti grazie al colpo di testa di Renan Lodi eliminando così i Red Devils - ha subito un furto in casa. A rendere nota la notizia è stato lo stesso centrocampista francese che, sui social, ha pubblicato un messaggio raccontando quanto accaduto e la preoccupazione per i propri familiari: "I ladri sono stati in casa nostra per meno di cinque minuti ma in quel momento hanno portato via la cosa più di valore che avevamo in casa: il nostro senso di sicurezza. Ciò è successo durante i minuti finali della partita di ieri sera, quando sapevano che non saremmo stati a casa".