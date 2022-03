Jorginho: "Sogno il Mondiale, speriamo di avere tutti a disposizione"

LONDRA - Dopo la vittoria del suo Chelsea per 2-1 contro il Lilla, nel post-partita Jorginho ha parlato anche degli imminenti play off per Qatar 2022. "Sogno i Mondiali, come tutti gli italiani, come ogni ragazzo. Come tutti noi della nazionale. Speriamo di avere più giocatori a disposizione per coltivare il sogno che tutti noi in azzurro coltiviamo".