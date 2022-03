Premier League, Iwobi gol nel recupero: Everton ok con il Newcastle

LIVERPOOL (REGNO UNITO) - Le emozioni più grandi nella sfida tra Everton e Newcastle si registrano tutte nel finale. A sei minuti dal novantesimo, Allan lascia i suoi in dieci, per un'entrataccia su Saint-Maximin. Ma nonostante l'inferiorità numerica, i padroni di casa spingono fino alla fine e trovano il gol vittoria in pieno recupero con Iwobi. Partita sospesa ad inizio ripresa per la clamorosa protesta di un tifoso che si è legato al palo della porta.

Everton-Newcastle, tabellino e statistiche Gara sospesa Primo tempo equilibrato e con poche emozioni. Gli ospiti si rendono pericolosi al decimo minuto con un tiro cross insidioso di Willock e al 28' vanno vicinissimi al vantaggio con un perentorio colpo di testa di Chris Wood, che termina sopra la traversa. Gli uomini di Lampard provano ad alzare il ritmo nel finale, ma non creano pericoli alla difesa avversaria. Ad inizio ripresa ospiti pericolosi con Willock, che da buona posizione impensierisce il portiere Begovic. Al quarto minuto gara sospesa per l'invasione di un tifoso, che entra in campo e si lega alla porta.