Everton, Lampard incontenibile: si rompe la mano durante l'esultanza

È stata una serata davvero pazza al Goodison Park. Nel recupero della 20ª giornata di Premier League l'Everton è tornato al successo dopo quattro ko di fila battendo il Newcastle al 99' grazie alla rete di Iwobi. Sì, proprio così, nel nono minuto di recupero. Pawson, arbitro della sfida, ha infatti concesso un extratime di ben 17 minuti dopo che la gara è stata sospesa a lungo per l'ingresso in campo di un manifestante che si è legato al palo della porta difesa da Begovic. I padroni di casa sono anche rimasti in inferiorità numerica all'83' per il rosso all'ex Napoli Allan ma, nonostante ciò, hanno acciuffato la vittoria in pieno recupero. Tre punti importantissimi per i Toffees in chiave salvezza in un match che sembrava destinato a concludersi a reti inviolate.