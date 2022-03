Tottenham, Conte esalta Kulusevski e Bentancur: "Abituati alle pressioni"

Antonio Conte esalta Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. Il tecnico degli Spurs, in conferenza stampa, ha speso belle parole per i due giocatori arrivati dalla Juve nel mercato di gennaio: "In questi due giocatori abbiamo trovato tutte le caratteristiche necessarie per questo campionato. Nonostante abbia solo 24 anni, Bentancur ha già giocato 200 partite. Kulusevski è titolare con la sua nazionale. Non bisogna dimenticare che vengono da un club dove c'è sempre grande pressione, e per questo motivo sono abituati a gestire certi tipi di situazioni". Inoltre, Conte non ha perso l'occasione per rispondere alle lamentele del tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, in merito all'organizzazione del calendario e i troppi incontri ravvicinati in Premier League: "Arteta dovrebbe ricordarsi il rinvio di Tottenham-Arsenal. Io non l'ho dimenticato. E non è giusto parlare di correttezza o meno".