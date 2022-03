Leeds, rimonta all'ultimo secondo: Wolverhampton beffato in casa

WOLVERHAMPTON -Una vittoria all'ultimo secondo apre la 30esima giornata di Premier League, con il Leeds che supera il Wolverhampton per 3-2. Ritmi altissimi al Molineux Stadium con i padroni di casa che sbloccano la gara con Jonny su assist di Trincao al 26'. La partita però viene spezzata da tantissimi infortuni, uno per il Wolverhampton e ben tre per il Leeds. Sono 12 minuti di recupero solo per il primo tempo, con il Wolverhampton che trova il raddoppio grazie a Trincao nell'undicesimo minuto di recupero. La gara si ribalta totalmente nella ripresa, partendo dal 53' con Raul Jimenez riceve il secondo giallo e lascia i suoi in 10. Il Leeds ne approfitta e rimonta i due gol grazie a Harrison e Rodrigo (63' e 66'). Gli ospiti non mollano e trovano al 91' trova il gol vittoria grazie al tiro dalla distanza di Ayling. Con questo risultato il Leeds sale a 29 punti e si porta a +7 sul terzultimo posto mentre il Wolverhampton rimane all'ottavo posto.