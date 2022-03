Manchester United, follie per il nuovo Old Trafford: 1,7 miliardi?

Da tabula rasa a piccoli ritocchi: le ipotesi



La prima ipotesi è quella estrema ossia demolire Old Trafford e ricostruirlo da zero, una decisione importante soprattutto nei costi visto che, sempre secondo il Daily Mail, la cifra da sborsare sarebbe quasi un miliardo e 700 milioni di euro. La seconda ipotesi avrebbe un prezzo più contenuto e sarebbe quella più gettonata: un restyling della tribuna dedicata a Sir Bobby Charlton con un'estensione che porterebbe la capienza ad 80 mila spettatori, il tutto per circa 475 milioni di euro. Infine, ultima ipotesi, mantenere Old Trafford strutturalmente intatto ma lavorare ad un completo rinnovamento delle aree degli spettatori e aziendali su tutti e quattro i lati del campo. Da sottolineare che i tifosi dei Red Devils saranno consultati prima che qualsiasi piano venga deciso ufficialmente.