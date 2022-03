Premier League, al Leicester basta un tempo: Brentford ko

LEICESTER (INGHILTERRA) - Respira il Leicester, che supera il Brentford e si allontana dalla zona calda della classifica per agganciare al decimo posto l'Aston Villa. Nell'anticipo domenicale della 30/a giornata di PremierLeague, la squadra di Rodgers, reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di Conference League, si impone con le reti dell'ex-atalantino Castagne e di Maddison. Poco da fare per gli ospiti, privi di Eriksen, che solamente nel finale trovano il gol della bandiera con Wissa, ma che restano comunque in una zona di comfort, appena sopra le squadre che lottano per non retrocedere.