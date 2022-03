Ronaldo, la rivelazione di mamma Dolores: "Giocherà fino a 40 anni"

37 anni e non sentirli. Cristiano Ronaldo continua a dare spettacolo in campo e scrivere nuovi record nel grande libro della storia del calcio. Di questo sport è diventato un'icona e in tanti si chiedono quando appenderà gli scarpini al chiodo. Mamma Dolores, parlando ai microfoni del al podcast ADN de Leao, ha tolto ogni dubbio rivelando: "Giocherà fino a 40 anni, poi si godrà la vita". Piuttosto complicato un futuro in panchina: "Non ne ha l'ambizione", ha sottolineato la signora Aveiro.

Cristiano Ronaldo, il desiderio di mamma Dolores

La mamma del fuoriclasse portoghese, poi, non perde occasione per ribadire ancora una volta quale sia il suo grande sogno: "Vorrei tornasse allo Sporting Lisbona, dove tutto è iniziato". Su Georgina, compagna dell'ex Juve, commenta: "È una brava ragazza. I bambini hanno tate e hanno personale che fa molte cose, ma quattro bambini danno molto lavoro e Georgina è un grande supporto per Cristiano, su questo non c'è dubbio". Dolores Aveiro conclude ammettendo la sua grande passione per il calcio e di vedere spesso le partita a prescindere dalla presenza in campo o meno del figlio: "Amo il calcio. Se mi inviti a cena e c'è una partita, io non andrò a mangiare e starò a casa a guardare la partita. Anche se Ronaldo non sta giocando, io guardo sempre il calcio”.