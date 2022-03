Rooney e Vieira inseriti nella Hall of Fame della Premier League

LONDRA - Wayne Rooney e Patrick Vieira entrano nella Hall of Fame della Premier League , che riconosce e celebra l'eccezionale abilità e talento dei giocatori che hanno onorato il campionato inglese sin dalla sua creazione nel 1992 . L'ex attaccante inglese, oggi allenatore del Derby County in Championship , è il secondo miglior cannoniere di sempre nel massimo campionato inglese con i suoi 208 gol siglati fra Manchester United - dove ha vinto anche cinque titoli - ed Everton .

Vieira ha giocato e vinto tanto nell'Arsenal

Vieira, invece, ha trascorso 11 stagioni all'Arsenal, conquistando per tre volte il campionato, una delle quali (stagione 2003/04) senza perdere nemmeno una partita. In precedenza erano stati introdotti nella Hall of Fame Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard, Dennis Bergkamp, Steven Gerrard e David Beckham.