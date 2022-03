Sun: "Clooney pronto ad acquistare il Derby County. Che coppia con Rooney"

Il regista americano si è anche spinto oltre, rilasciando delle dichiarazioni che fanno sognare i tifosi del club inglese: “Il Derby è un club con una storia fantastica e sono certo che abbia anche un grande futuro. So che ci sono stati problemi di recente, ma nulla che non possa essere sistemato. Vista la situazione, la squadra ha lavorato duro e ha giocato bene. E anche i tifosi hanno fatto la loro parte, esattamente come i calciatori che scendono in campo. Il mio interesse nel calcio è cresciuto negli ultimi anni e qualche tempo fa mi hanno chiesto di far parte di un gruppo di investitori che voleva comprare il Malaga. Era una bellissima idea, ma non se n'è fatto nulla. Forse essere proprietario di un club è la cosa più simile a giocare. E magari, un giorno...".