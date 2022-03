Tv Globo: "L'Arsenal pensa a Tite per la panchina: contatti già avviati"

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Dopo i Mondiali di Qatar 2022, Tite dovrebbe lasciare la panchina del Brasile dopo quasi 6 anni e nel suo futuro potrebbe esserci un'avventura in Premier League. Infatti, stando alle indiscrezioni riportate da 'Tv Globo', l'Arsenal avrebbe già avviato dei contatti preliminari con l'allenatore e a sponsorizzarne l'arrivo all'Emirates Stadium ci sarebbe anche il suo connazionale Edu Gaspar, direttore tecnico dei Gunners, che ha già lavorato con lui in passato sia al Corinthians che nella Seleçao. L'idea dell'Arsenal sarebbe dunque quella di esonerare Mikel Arteta e costruire da zero un nuovo progetto con Tite a partire dalla prossima stagione. L'attuale ct verdeoro, tra l'altro, sarebbe il primo tecnico non europeo nella storia del club di Londra.