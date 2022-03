Leeds, Radrizzani secondo per indice di gradimento tifosi tra proprietari club inglesi

Secondo una ricerca comparsa sul Daily Mail questa domenica, l'italiano Andrea Radrizzani ha ottenuto un consenso del 98,3% da parte dei fan, soddisfatti fino a questo momento della gestione del club. Tra gli aspetti più positivi, i tifosi del Leeds riconoscono a Radrizzani l’aver portato Bielsa come allenatore, essere riuscito a rifondare il settore giovanile, aver ottenuto la promozione in Premier League ed essere riuscito a mantenere la serie, riuscendo anche a tenere i migliori giocatori. Addirittura, viene definito dai tifosi come “il miglior proprietario da molti anni”, dietro solo al Brentford per pochi punti.