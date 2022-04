Premier League, il Liverpool batte 2-0 il Watford e sale al primo posto

LIVERPOOL (Inghilterra) - La 31esima giornata di Premier League inizia ad Anfield Road con il fondamentale successo del Liverpool per 2-0 sul Watford di Roy Hodgson. La formazione di Jurgen Klopp apre le danze con la rete siglata da Diogo Jota, che al 22' riesce a liberarsi per il colpo di testa anticipando anche l'uscita del portiere giallonero Benjamin Foster. Il portoghese, arrivato a 14 reti in questo campionato, sfiora anche la doppietta al 38' con una grande azione personale e poi al 59' con un altro stacco aereo che va a spegnersi di un nulla sopra la traversa. Al 57', appena un paio di minuti prima, la formazione ospite aveva sfiorato il pareggio con Joao Pedro. I 'Reds' infine trovano il raddoppio all'89', grazie a un calcio di rigore assegnato dal Var: dagli undici metri è il brasiliano Fabinho a trasformare con la solita freddezza. Il Liverpool sale momentaneamente in vetta alla classifica con 72 punti, mentre il Watford rimane bloccato al 18esimo posto a quota 22 punti.