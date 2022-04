Daily Mail: "Tuchel verso il divorzio dopo 13 anni di matrimonio"

LONDRA (Regno Unito) - Momento nero per Thomas Tuchel, che dopo aver perso 4-1 a Stamford Bridge contro il Brentford di Christian Eriksen, si ritrova a un passo dal divorzio. Il Daily Mail rivela infatti che l'allenatore del Chelsea e la moglie Sissi hanno avviato le pratiche per la separazione, dopo 13 anni di matrimonio. "Tutte le strade sono esaurite, hanno cercato di evitare la separazione, ma alla fine non c'è altra via", si legge sulla stampa inglese.