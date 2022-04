Kulusevski da record: 5° assist in 2 mesi, nessuno come lui in Premier

LONDRA (Regno Unito) - Prosegue a gonfie vele l'avventura inglese di Dejan Kulusevski. Passato dalla Juventus al Tottenham nella scorsa sessione invernale di calciomercato, l'esterno svedese di origine macedone è tornato a mettere in mostra tutto il suo talento, non sempre espresso durante la sua esperienza in bianconero. Anche oggi, in occasione della sfida degli Spurs di Antonio Conte in casa con il Newcastle, l'ex Parma ed Atalanta ha fornito un assist, quello del momentaneo 3-1 realizzato da Son: da inizio febbraio, momento dell'esordio con la nuova maglia, è già la quinta rete propiziata, in appena due mesi. Come sottolineato da OptaPaolo con un tweet, nessuno in Premier League sta tenendo il passo dell'incredibile media di Kulusevski. Prestazioni che faranno piacere a Paratici, che l'ha voluto fortemente prima a Torino e poi a Londra, e che potrebbero alimentare alcuni rimpianti tra i tifosi della Juve.