Conte loda Kulusevski: "Grande acquisto, lo volevo già all'Inter"

LONDRA (INGHILTERRA) - Dejan Kulusevski ha già convinto tutti al Tottenham e i numeri sono dalla sua parte - due gol e cinque assist -. Arrivato a gennaio dalla Juve, insieme a Bentancur, l'ex Parma è diventato una pedina indispensabile nello scacchiere tattico di Antonio Conte che, al termine della sfida contro il Newcastle vinta per 5-1 (terza vittoria consecutiva per gli Spurs), ha speso parole al miele per l'esterno classe 2000.

Conte si gode Kulusevski

"Quando allenavo l'Inter ho provato a prenderlo, ma la Juventus si è mossa prima - commente il tecnico salentino parlando di Kulusevski -. Forse aveva più soldi di noi (ride, ndr). Parliamo di un giocatore che ha solo 21-22 anni. Kulusevski deve continuare a giocare così, è forte fisicamente ed è bravo tecnicamente. Penso che per il Tottenham sia un grande acquisto per il presente e per il futuro, parliamo di uno davvero forte. Dejan così come Rodrigo Bentancur. Ho sempre detto che con questi due acquisti, nonostante la perdita di quattro giocatori a gennaio, abbiamo reso la squadra più completa ed equilibrata".

