L'Arsenal va ko contro l'ex Vieira: 3-0 per il Crystal Palace

Di scena al Selhurts Park il derby fra Crystal Palace e Arsenal: Vieira si affida al tridente Mateta-Zaha-Ayew e l'ex Samp Andersen al centro della difesa, Arteta risponde con Lacazette in avanti dal 1' sostenuto da Saka, Odegaard e Smith-Rowe. Servono solo 15' per il vantaggio della squadra di casa: è Mateta a battere Ramsdale sugli sviluppi di una punizione battuta da Gallagher: torre di Andersen per l'accorrente attaccante francese che di testa firma l'1-0. Al 21' i padroni di casa raddoppiano: è Ayew stavolta a sorprendere la difesa dei Gunners approfittando di un mancato intervento di Gabriel sul lancio lungo di Andersen per per portarsi avanti la palla con uno stop a seguire e battere ancora il portiere con un sinistro sul secondo palo. A inizio secondo tempo Arteta prova a ridare brio alla manovra offensiva schierando Martinelli al posto di Tavares, con Saka che si abbassa sulla linea dei difensori. E' però sempre il Crystal Palace ad essere più incisivo, con Andersen che impegna il portiere su punizione. Al 66' i Gunners si fanno vivi dalle parti di Guaita, ma Odegaard spedisce fuori da buona posizione di piatto destro. Il trequartista norvegese però è protagonista negativo dell'episodio che regala il 3-0 al Palace: suo infatti il fallo in area su Zaha che induce Tierney a fischiare rigore: dal dischetto lo stesso Zaha è chirurgico: match in cassaforte e Glaziers in festa.