United, Cristiano Ronaldo risponde così alle critiche di Rooney

“Non credo che il Manchester abbia avuto benefici dal ritorno di Cristiano Ronaldo". Così, ai microfoni del talk di Sky Sport Monday Night Football, Wayne Rooney ha criticato la stagione dell'ex Juve. "È vero che ha segnato tanti gol, in particolare nella prima parte della stagione in Champions e non solo se pensiamo alla tripletta con il Tottenham, ma bisogna guardare al futuro: il club deve puntare su giocatori più giovani e più affamati che possano riportare in alto la squadra nel giro di due-tre anni - continua l'ex bandiera dei Red Devils -. Penso che Sancho e Rashford staranno meglio il prossimo anno”. Rooney ha poi invitato il fuoriclasse portoghese e Pogba a lasciare il club al termine della stagione.

Ronaldo replica alle critiche di Rooney

Pesanti critiche che non sono piaciute al diretto interessato. CR7, infatti, ha approfittato del post pubblicato su Instagram dall'ex compagno, dove si vede il tecnico del Derby County in studio in compagnia di Jamie Carragher e del presentatore David Jones, commentando con l'emoticon degli occhi sgranati e la scritta "Due gelosi". Le parole di Rooney, insomma, non sono affatto andate giù a Cristiano. Il campione portoghese, dunque, vorrà replicare anche sul campo per dimostrare ancora una volta tutto il proprio valore e zittire i critici.