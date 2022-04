City, annuncio clamoroso: "Aguero, una statua il 13 maggio davanti allo stadio"

MANCHESTER (Inghilterra) - Una statua raffigurante Sergio Aguero progettata e creata dal famoso scultore Andy Scott davanti all'Etihad Stadium. Questo l'omaggio che il Manchester City farà al suo ex attaccante (390 presenze con la maglia dei 'Citizens', condite da 260 gol) nel giorno in cui ricorrerà il decennale dell'incredibile vittoria in rimonta sul Queens Park Rangers, un 3-2 che riportò la squadra a vincere il titolo d'Inghilterra dopo 44 anni di digiuno. Fu proprio l'attaccante argentino, che medita il rientro dopo lo stop per un problema al cuore seguito al suo trasferimento al Barcellona, a segnare infatti il gol del successo al 94' in un match che vedeva il City allora allenato da Roberto Mancini (in rosa anche Balotelli) in svantaggio fino al 92' (minuto del pari firmato dall'attuale interista Dzeko). "La statua di Aguero - spiega il City in un comunicato - si unirà alle statue di Vincent Kompany e David Silva per celebrare un'epoca decisiva per il club".