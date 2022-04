Premier, colpo salvezza del Newcastle: Wolverhampton ko 1-0

NEWCASTLE (Regno Unito) - Tre punti fondamentali per il Newcastle, che al St. James Park, piega 1-0 il Wolverhampton e si mette al riparo, allontanando la zona retrocessione, ora distante dieci punti. I Magpies si impongono grazie al rigore trasformato da Wood. Occasione persa per i Wolves, che restano ai margini della zona Europa League. Solo 12' negli ospiti per l'ex Lazio Neto, peraltro privi di Jimenez, ex obiettivo di mercato della Juventus. Nei padroni di casa invece, 90' per l'ex Bologna Krafth.