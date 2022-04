Cristiano Ronaldo e Pogba non incidono: lo United crolla con l'Everton

LIVERPOOL (Regno Unito) - Grazie a un gol di Gordon al 27' l'Everton supera 1-0 il Manchester United nell'anticipo del sabato del 32° turno di Premier League. Successo vitale per i Toffees, che si portano momentaneamente a +4 dal Burnley, terz'ultimo. Sconfitta pesante invece per i Red Devils, che restano in settima posizione e vedono allontanarsi la zona Champions League. Eppure era stata la squadra di Rangnick ad approcciare meglio il match, sfiorando il vantaggio in due occasioni con Rashford a chiamare alla grande risposta Pickford, che poi resterà praticamente inoperoso fino al mezzo miracolo con il quale sventerà in pieno recupero il tentativo di un Cristiano Ronaldo fin lì abulico e che si era segnalato solo per aver rimediato un'ammonizione. Come del resto l'altro ex juventino Pogba, entrato in campo al posto di Fred a metà del primo tempo e segnalatosi solamente nell'occasione del cartellino giallo.