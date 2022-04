Diretta Manchester City-Liverpool ore 17:30 come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MANCHESTER (Inghilterra) - La 32ª giornata della Premier League isi chiuderà all'Etihad Stadium di Manchester dove City e Liverpool si affronteranno in mtahc che potrebbe sancire le sorti del campionato. I ragazzi di Pep Guardiola comandano la classifica a quota 73 punti con i Reds di Jurgen Klopp staccati solo da un punto, inoltre il primo scontro stagionale (7 febbraio ad Anfield) si chiuse sul 2-2. Si tratta del 50° scontro diretto tra le due squadre che vede il Liverpool avanti per 20-11 con 18 pareggi, mentre parlano i numeri dell'infinita sfida tra Klopp e Guardiola: in Bundesliga 4-4 mentre in Inghilterra il parziale ad oggi è di 5-5 con 4 pareggi. L'organizzazione meticolosa mixata al talento ed imprevedibilità dei singoli come Foden, De Bruyne e Bernardo Silva contro l'agonismo e gli alti ritmi dei Reds guidati dal miglior attacco del campionato (46 gol realizzati dal trio Salah-Manè-Jota), i presupposti per un match ad alte emozioni ci sono tutti in una partita che verrà trasmessa in 188 paesi